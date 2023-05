Thomas Pidcock siegt in Chur vor Mathias Flückiger und Nino Schurter. Auch bei den Frauen fahren 2 Schweizerinnen aufs Podest.

Bike-Revolution-Event in Chur

Olympiasieger Thomas Pidcock gewann den Bike-Revolution-Event in Chur. Der Brite setzte sich wie an den Spielen 2021 in Tokio vor Mathias Flückiger durch. Der Oberaargauer büsste neun Sekunden ein.

Nino Schurter hingegen konnte nicht in den Kampf um den Sieg eingreifen. Der Mitorganisator der Rennserie Bike Revolution, die als zweite Kraft in der Cross-Country-Szene nach den Weltcup-Veranstaltungen verankert werden soll, büsste als Dritter 46 Sekunden ein.

02:40 Video Schurter: «Ich bin zufrieden, die Strecke liegt mir nämlich nicht so» Aus Sport-Clip vom 07.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 40 Sekunden.

Auch im Rennen der Frauen verdrängte eine Fahrerin aus Grossbritannien zwei Schweizerinnen auf die Plätze 2 und 3. Evie Richards, die Weltmeisterin 2021, setzte sich um 48 Sekunden von Alessandra Keller ab, die ihrerseits Sina Frei im Sprint bezwang.