Legende: Comeback an der Vuelta Marlen Reusser ist zurück im Rennbetrieb. Keystone/Georgios Kefalas

Marlen Reusser hat den üblen Sturz der Flandern-Rundfahrt endgültig hinter sich gelassen. Im Mannschafts-Zeitfahren anlässlich der Vuelta Femenina belegte die Bernerin mit der Equipe SD Worx – Protime Platz 3. Die drei Mannschaften auf dem Podest waren bloss durch eine Sekunde getrennt. Den Sieg holte sich Lidl-Trek vor Team Visma. Beide Equipen waren mit einem Stundenmittel von 49,655 km/h für die 16 km unterwegs. Die Rundfahrt geht über acht Etappen und endet kommenden Sonntag in Madrid.

Reusser war Ende März in der Flandern-Rundfahrt unverschuldet zu Fall gekommen. Dabei brach sie sich den Kiefer sowie die beiden Gehörgänge und erlitt erhebliche Schäden an neun Zähnen. Mit gleich drei Rundfahrten im Mai will sie sich mit Blick auf die Olympischen Spiele in Paris und die Heim-WM in Zürich wieder in Top-Form bringen.