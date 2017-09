Contadors Krönung zum Abschluss – Froome vor Gesamtsieg

Alberto Contador hat am zweitletzten Tag seiner Profi-Karriere einen grossen Sieg gefeiert. Der Spanier gewann die 20. Etappe der Vuelta solo. Chris Froome ist der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen.

Am Sonntag bestreitet Alberto Contador mit der Schlussetappe der Vuelta sein allerletztes Profirennen. Am Tag zuvor feierte der 34-jährige Spanier in der 20. Etappe noch einmal einen grossen Sieg.

Contador konnte die Königsetappe der Spanien-Rundfahrt für sich entscheiden. Im knallharten, 12,5 km langen Schlussaufstieg auf den l'Alto de l'Angliru setzte er noch einmal seine letzten Kräfte frei. Contador rettete 17 Sekunden auf Wout Poels (Ho) ins Ziel.

Froomes Triumph perfekt

Chris Froome wird der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen sein. Der Brite, der bereits an der Tour de France triumphiert hatte, kam zeitgleich mit Poels als 3. ins Ziel und baute den Vorsprung auf den ersten Verfolger Vincenzo Nibali noch einmal aus. Froomes Vorsprung beträgt neu 2:15 Minuten.

Auch bei der Vuelta werden in der Schlussetappe traditionsgemäss keine Attacken mehr auf den Leader lanciert.