An der Heim-WM in Zürich wollte Marlen Reusser gross auftrumpfen – doch es kam anders. SRF hat den Radprofi begleitet und gibt Einblicke in eine schwierige Zeit.

Legende: 2024 wird kaum ihr Lieblingsjahr werden Marlen Reusser musste in gesundheitlichen Belangen sehr viele Rückschläge hinnehmen. Keystone/GEORGIOS KEFALAS

Marlen Reusser hätte an den Olympischen Spielen in Paris und der Rad-WM, die am Samstag in Zürich beginnt, zu den grössten Schweizer Medaillentrümpfen gezählt. Doch die Olympiasilber-Gewinnerin 2021 im Zeitfahren musste für beide Anlässe frühzeitig Forfait erklären.

Anfang Jahr war die 32-Jährige an Corona erkrankt und Ende März folgte ein schwerer Sturz an der Flandern-Rundfahrt. Mit «jämmerlicher Frühling» umschrieb Reusser jene Monate. Doch damit nicht genug: Aufgrund eines heimtückischen Post-Covid-Syndroms konnte sie im Sommer keine Rennen mehr bestreiten und musste für die beiden Grossanlässe des Jahres absagen.

SRF hat Reusser in den letzten 15 Monaten begleitet und gibt spannende Einblicke in die wohl härteste Zeit ihrer Karriere. Die Dokumentation ist am Dienstag, 17. September, um 20:10 Uhr auf SRF zwei zu sehen.