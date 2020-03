Ist die Tour de Romandie in Gefahr?

Legende: Gibt es dieses Bild auch 2020? Offenbar ist die Durchführung der Tour de Romandie gefährdet. Freshfocus

Gemäss RTS hat Chassot Concept vergangenen Freitag allen Mitarbeitern gekündigt. Damit könnte auch die Durchführung der Tour de Romandie gefährdet sein, denn das Freiburger Unternehmen ist für die Organisation der Westschweizer Rundfahrt zuständig.

Die Entlassungen stehen offenbar im Zusammenhang mit dem vom Bundesrat verhängten Verbot für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern. Dieses war am Freitag im Zuge des Coronavirus beschlossen worden – vorerst bis am 15. März.

Gemäss Geschäftsleitungs-Mitglied David Chassot erwirtschaftet Chassot Concept 75 Prozent seines Umsatzes im März und April. Das Unternehmen steht unter der Leitung des früheren Schweizer Radprofis Richard Chassot, dem aktuellen Direktor der Tour de Romandie.

Start in der Schwebe

Ob die zur World Tour zählende Rundfahrt wie geplant am 28. April in Oron starten kann, ist offen. Zuletzt wurde in den Vereinigten Arabischen Emiraten die UAE Tour abgebrochen, nachdem bekannt geworden war, dass zwei Fahrer positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.