Fussball-EM, French Open und Wimbledon, ja sogar die Olympischen Spiele. Sie alle wurden wegen der Corona-Krise entweder verschoben oder ganz abgesagt. Nur die Tour de France, sie hält sich nach wie vor im Sport-Kalender.

Die Frage ist aber nur: wie lange noch? Denn spätestens seit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Montagabend neue Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus vorgestellt hat, steht auch die Tour, die am 27. Juni in Nizza gestartet werden sollte, auf der Kippe.

Einerseits wurde die Ausgangssperre in Frankreich bis zum 11. Mai verlängert.

Andererseits sind Grossveranstaltungen bis Mitte Juli verboten.

ASO schweigt weiterhin

Eine offizielle Reaktion des Tour-Veranstalters ASO lag am Dienstag zunächst nicht vor, angesichts der Vorgabe der Regierung dürfte diese aber nur lauten: Die 107. Frankreich-Rundfahrt wird verschoben.

Solange die Tour stattfindet, kommen wir mit einem blauen Auge davon.

Eine Absage der prestigereichsten Rad-Rundfahrt der Welt dagegen, die bisher nur im Zuge der Weltkriege nicht stattfand, soll mit allen Mitteln vermieden werden. Denn die Austragung der Tour ist für den Profi-Radsport schlichtweg überlebenswichtig.

Es geht um viel Geld

«Solange die Tour stattfindet – und es ist relativ egal, ob Zuschauer zugelassen sind oder nicht, und, ob wir im Juni, Juli oder August fahren – kommen wir mit einem blauen Auge davon», sagte Ralph Denk, Teamchef des deutschen Top-Teams Bora-hansgrohe, dem SID.

Ein Grossteil der Werbeeinnahmen der Teams – etwa 70 Prozent – werden bei der Tour generiert. Ohne die Frankreich-Rundfahrt stünden einige Mannschaften vor dem Aus. Auch deshalb hat Christian Prudhomme, der mächtige Tour-Chef, zumindest öffentlich bislang am angedachten Termin festgehalten.

Nun dürfte er sich aber nach Alternativen umschauen. Die Tageszeitung Le Parisien nannte zuletzt Ende Juli als potenziellen Startzeitpunkt.