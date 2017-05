Gaviria siegt und übernimmt Leader-Trikot

Fernando Gaviria hat die 3. Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Der Kolumbianer setzte sich nach 148 km von Tortoli nach Cagliari im Sprint einer Ausreissergruppe durch und löst André Greipel als Gesamtführender ab.

Gaviria bewies im Sprint einer siebenköpfigen Fluchtgruppe den längsten Atem und setzte sich vor dem Deutschen Rüdiger Selig und dem Italiener Giacomo Nizzolo durch. Dank den Bonussekunden übernahm Gaviria die Führung im Gesamtklassement. Er liegt 9 Sekunden vor dem bisherigen Leader André Greipel.

Der Deutsche musste die Maglia Rosa, die er am Samstag mit seinem Etappensieg erobert hatte, bereits wieder abgeben. Dabei bekundete Greipel Pech: In der von starkem Wind geprägten Schlussphase war Greipel mit seinem Schuh aus dem Pedal gerutscht und hatte den Anschluss an die Spitzengruppe um Gaviria verloren.

Am Montag folgt beim Jubiläums-Giro bereits der erste Ruhetag und der Transfer nach Sizilien.