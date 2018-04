Der Frühjahrsklassiker Paris - Roubaix ist von mehreren Stürzen überschattet worden. Am schlimmsten erwischte es den jungen Belgier Michael Goolaerts.

Goolaerts liegt am Strassenrand

Noch ist unklar, was mit Michael Goolaerts genau passiert ist. TV-Bilder zeigten einzig, wie der junge Belgier regungslos am Strassenrand lag. Goolaerts war gemäss Informationen seines Teams rund 100 Kilometer nach dem Start in einen Sturz verwickelt gewesen. Der genaue Hergang ist unklar.

Goolaerts erlitt beim Zwischenfall einen Herzstillstand und musste noch am Strassenrand reanimiert werden. Im Anschluss wurde er per Helikopter ins Spital von Lille überführt.

Die medizinische Abteilung der Rennorganisation ASO teilte am Sonntagabend mit, dass sich der 23-Jährige in einem ernsten Zustand befindet.