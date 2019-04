Der Radsport in Deutschland befindet sich einmal mehr im Aufwind. Einerseits mit starken Resultaten wie zuletzt durch Rang 2 von Nils Politt bei Paris-Roubaix, anderseits auch von der medialen Beachtung her. Mit den Events von Frankfurt und Hamburg gibt es mittlerweile 2 Eintagesrennen in der World Tour, zudem etabliert sich auch die wieder ins Leben gerufene Deutschland-Tour in ihrem zweiten Jahr immer mehr. Die Jahre der Doping-Depression scheinen einmal mehr weit weg zu sein.

Ein Trio auf dem Weg nach oben

Für Furore sorgen neben Politt aktuell drei Fahrer aus dem Team Bora-hansgrohe, die sich längst aus dem Schatten von Superstar Peter Sagan gelöst haben: Kletterer Emanuel Buchmann, Sprinter Pascal Ackermann und Allrounder Maximilian Schachmann.

In den Ardennen-Klassikern liegt der Fokus vor allem auf Schachmann. Der 25-jährige Berliner (mit Schweizer Wohnsitz am Bodensee) hat zuletzt bei der Baskenland-Rundfahrt mit 3 Etappensiegen geglänzt. In der Gesamtwertung wurde Schachmann erst in den Bergen von der Spitze verdrängt – durch Teamkollege Buchmann.

Bild 1 / 3 Legende: Der Kletterer Die Berge sind das Terrain von Emanuel Buchmann. imago images Bild 2 / 3 Legende: Der Sprinter Pascal Ackermann setzt sich beim Halbklassiker von Koksijde durch. imago images Bild 3 / 3 Legende: Der Allrounder Maximilian Schachmann hat auch in den Zeitfahren seine Talente. imago images

Fehlt noch die Erfahrung?

«Das Gold Race, glaube ich, liegt mir. Ich muss aber sehen, wie ich mit der Länge klarkomme. Mir fehlt noch ein bisschen die Erfahrung», sagt Schachmann mit Blick auf das 265,7 km lange Rennen vom Sonntag.

Bei der Flèche Wallonne steche der Schlussanstieg «Mur de Huy» heraus, Lüttich-Bastogne-Lüttich sei der schwerste der drei Klassiker: «Die Länge, die Anstiege, die Höhenmeter, die zu bewältigen sind. Aber auch das traue ich mir zu», so der Deutsche.

Sendebezug: srf.ch/sport, Livestream, 14.04.2019, 14:30 Uhr.