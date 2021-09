Nach den Olympischen Spielen, EM und WM treten die Schweizer Mountainbiker in Lenzerheide zum Heim-Weltcup an. Nino Schurter schielt auf eine Bestmarke, Mathias Flückiger auf den Gesamtweltcup.

Schurter greift nach Rekord – Olympia-Heldinnen auch am Start

Legende: Fliegt er 2021 zum Sieg? Nino Schurter in Action beim Weltcup in Lenzerheide (2019). Keystone

Als Führender im Gesamtweltcup biegt Mathias Flückiger auf die Zielgerade der Saison ein. Der Olympia- und WM-Zweite aus Leimiswil weist vor der zweitletzten Station in Lenzerheide und zwei Wochen vor dem Finale in den USA ein Polster von 235 Punkten auf seinen ersten Verfolger (Ondrej Cink) vor.

02:35 Video Flückiger: «Ich brauchte Zeit, um die WM-Enttäuschung zu verarbeiten» Aus Sport-Clip vom 03.09.2021. abspielen

Der drittplatzierte Jordan Sarrou hat mit 379 Punkten Rückstand kaum mehr Chancen, den Schweizer einzuholen – wie auch Nino Schurter, der als Fünfter 435 Punkte zurückliegt.

Das Programm in Lenzerheide Box aufklappen Box zuklappen Freitag: ShortTrack 17:20 Uhr: Frauen (live SRF zwei)

18:05 Uhr: Männer (live SRF zwei) Samstag: Downhill 9:45 Uhr: Juniorinnen und Junioren

12:35 Uhr: Frauen (live SRF zwei)

14:00 Uhr: Männer (live SRF zwei) Sonntag: Cross-Country 8:30 Uhr: U23 Frauen

10:15 Uhr: U23 Männer

12:10 Uhr: Frauen (live SRF zwei)

14:40 Uhr: Männer (live SRF zwei)

Für einen Sieg im Cross-Country-Rennen vom Sonntag gibt es 250 Punkte, halb so viele sind es im Short Track (Freitag). Schurter, der den Gesamtweltcup 7 Mal gewonnen hat, dürften diese Zahlen nur am Rande interessieren.

Der Fokus des 35-jährigen Bündners liegt im Heimweltcup voll auf dem Sieg im Hauptrennen am Sonntag. Es wäre sein dritter Sieg in Lenzerheide nebst dem WM-Titel 2018, und vor allem wäre es sein 33. im Weltcup.

Fällt Absalons Marke in Lenzerheide?

Mit diesem 33. Sieg würde Schurter den Rekord des vor 3 Jahren zurückgetretenen Franzosen Julien Absalon egalisieren. «Am Anfang war mir dieser Rekord nicht wichtig, inzwischen ist er in meinem Kopf immer mehr präsent. Er ist ein schönes Ziel, an dem ich mich motivieren kann», sagt Schurter, der am vergangenen Wochenende den WM-Titel gewann.

02:18 Video Archiv: Schurter holt vor Flückiger sein 9. WM-Gold Aus Sport-Clip vom 28.08.2021. abspielen

Seit nunmehr zwei Jahren trennt ihn nur noch ein Erfolg von Absalons Marke. In Lenzerheide fehlen mit Mathieu van der Poel und dem britischen Olympiasieger Tom Pidcock zwei starke Konkurrenten.

Neff und Co. ohne Druck – auch Balanche dabei

Die Schweizer Frauen treten im Bündnerland ohne Druck an. Mit dem historischen olympischen Dreifach-Triumph in Tokio haben Jolanda Neff, Sina Frei und Linda Indergand im wichtigsten Rennen der Saison abgeliefert. Dazu gewann Sina Frei WM-Bronze. Im Weltcup, den die Französin Loana Lecomte klar anführt, mischen die Schweizerinnen nicht ganz vorne mit.

02:04 Video Archiv: Schweizer Dreifach-Erfolg bei Olympia Aus Tokyo 2020 Clips vom 27.07.2021. abspielen

Am Samstag geht es auch für die Downhillerin Camille Balanche um Punkte im Kampf um den Gesamtweltcup. Vor dem drittletzten Weltcuprennen teilt die WM-Dritte aus Neuenburg die Gesamtführung mit der französischen Weltmeisterin Myriam Nicole.