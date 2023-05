Primoz Roglic fährt seine Konkurrenz bei der vorletzten Etappe in Grund und Boden. Der Slowene kämpft beim Zeitfahren zwar mit Material-Problemen, lässt sich aber davon nicht beirren und übernimmt die Maglia Rosa.

Geraint Thomas kann im Anstieg nicht mit Roglic mithalten und verliert 14 Sekunden im Gesamtklassement.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) hat mit einer herausragenden Leistung im anspruchsvollen Zeitfahren beeindruckt. Der slowenische Radfahrer wies zuvor im Gesamtklassement 26 Sekunden Rückstand auf Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) auf. Beim Anstieg zum Monte Lussari erhöhte Roglic das Tempo deutlich und nahm Thomas vor der letzten Zwischenzeit bereits 16 Sekunden ab.

Roglic im Pech

Doch dann der Schock: Plötzlich blieb Roglic mitten im Berg stehen. Ein Schlag hatte dazu geführt, dass seine Kette aus der Schaltung sprang. Das kostete wertvolle Sekunden und der 33-Jährige musste erst wieder den Tritt finden.

Der Slowene liess sich davon aber nicht beirren. Am Ende nahm er Thomas im Zeitfahren 40 Sekunden und damit auch die Maglia Rosa ab. Sein Vorsprung im Gesamtklassement auf Thomas, der am Samstag Zweiter wurde, beträgt nun 14 Sekunden. Joao Almeida (UAE Team Emirates) komplettierte das Podium.

Schliessen 01:57 Video Thomas verliert 40 Sekunden auf Roglic Aus Sport-Clip vom 27.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 57 Sekunden. 00:42 Video Roglic mit Material-Pech Aus Sport-Clip vom 27.05.2023. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

So geht es weiter

Sollte es nicht wild zu und her gehen, dürfte Roglic der Sieg im Gesamtklassement nicht mehr zu nehmen sein. Der finale Abschnitt des Giro d’Italia gleicht nämlich eher einem Schaulaufen.

Sowohl der Start als auch das Ziel befinden sich in der Hauptstadt Italiens. Nachdem die Fahrer aus der Stadt heraus an die Küste nach Ostia gefahren sind, kehren sie um und umrunden Rom ganze 6-Mal, bevor sie schliesslich auf die 700 Meter lange Zielgerade auf der Via dei Fori Imperiali einbiegen. Verfolgen können Sie die Schlussetappe am Sonntag live ab 17:00 auf SRF info.