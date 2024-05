MTB-Weltcup in Nove Mesto

Alessandra Keller fährt beim Cross-Country-Weltcup in Nove Mesto (CZE) auf den 3. Rang.

Der Sieg geht an die überragende Französin Pauline Ferrand-Prévot.

Das Männer-Rennen folgt am frühen Nachmittag (ab 13:50 Uhr im SRF-Livestream).

Nach ihrem Sieg im Short-Track-Rennen vom Samstag unterstrich Alessandra Keller auch im olympischen Cross-Country-Rennen ihre starke Form. Die 28-jährige Nidwaldnerin trat insbesondere auf der 2. Streckenhälfte kraftvoll in die Pedale und beging im Unterschied zu ihren direkten Konkurrentinnen weniger technische Fehler.

Nachdem sie den Podestplätzen zunächst über eine halbe Minute hinterhergefahren war, startete Keller eine Aufholjagd. Zu Beginn der Schlussrunde griff sie an und liess Laura Stigger (AUT) stehen. Zu Pauline Ferrand-Prévot (FRA) und Haley Batten (USA) konnte sie aber nicht mehr aufschliessen.

Wer fährt nach Paris?

Damit ist Keller ein Startplatz bei den Olympischen Spielen nicht mehr zu nehmen. Das Rennen in Tschechien stellte für die Schweizerinnen die letzte Chance dar, sich für Paris zu empfehlen. Es stehen pro Nation maximal 2 Startplätze pro Geschlecht zur Verfügung.

Keller: «Musste viel Führungsarbeit leisten»
Kellers Antritt und Zieleinfahrt

Wer den 2. Startplatz erhält, soll noch am Sonntag bestimmt werden. Zweitbeste Schweizerin in Nove Mesto wurde Linda Indergand. Die Olympia-3. von Tokio fuhr auf Rang 11. Nicole Koller wurde 15. Für Olympiasiegerin Jolanda Neff, die einen 5. und 6. Rang bei den Weltcup-Rennen in Brasilien vorweisen kann, war das Rennen früh gelaufen (46.).

Indergand: «Das zeigt, dass meine Form super ist»

Top-Favoritin Ferrand-Prévot

Einen beeindruckenden Sieg feierte Ferrand-Prévot. Die Französin setzte sich früh ab und bekam ihre Konkurrentinnen nicht mehr zu Gesicht. Ihr Vorsprung auf Batten betrug über eine Minute, Keller büsste 1:31 Minuten ein. In dieser Form wird Ferrand-Prévot auch im Olympia-Rennen auf heimischem Boden Top-Favoritin sein.