Die St. Gallerin gewinnt beim Weltcup-Finale in La Bresse das Cross-Country-Rennen und macht in der Gesamtwertung alles klar.

Neff setzte sich bereits nach wenigen Metern an die Spitze des Rennens, bekundete in der Folge jedoch viel Pech. Zunächst fiel sie in der 2. Runde nach einem Defekt am Hinterrad auf Rang 6 zurück. In der 4. Runde musste sie mit einem platten Vorderreifen erneut einen ungewollten Zwischenstopp einlegen. «Es war mein eigener Fehler. Ich hatte einfach zu wenig Luft in meinen Pneus», erklärte Neff ihre beiden Defekte.

Neff macht das Dutzend voll

Trotz diesen Rückschlägen kämpfte sich die Welt- und Europameisterin zurück in die Spitzengruppe. In der Schlussrunde vermochte sie sich dann abzusetzen und sicherte sich ihren 12. Weltcup-Sieg. Gleichzeitig entschied die Schweizerin zum 3. Mal nach 2014 und 2015 den Gesamtweltcup für sich.

Neffs letzte Konkurrentin im Kampf um den Gesamtweltcup, Annika Langvad, beendete das Rennen als Dritte. Auch die 34-jährige Dänin hatte auf der 4. Runde, in Führung liegend, einen Defekt zu beklagen.