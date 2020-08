Nach Horror-Sturz in Polen

Legende: Kurz vor dem Sturz Fabio Jakobsen (links) wird von Dylan Groenewegen (in Gelb) im Zielsprint abgedrängt und fällt in die Bande. Keystone

Der bei der Polen-Rundfahrt schwer gestürzte Niederländer Fabio Jakobsen befindet sich in einem ernsten, aber stabilen Zustand. Bei ersten Untersuchungen seien keine Verletzungen im Gehirn oder an der Wirbelsäule festgestellt worden. Dies gab das Team Quick Step in der Nacht auf Donnerstag bekannt.

«Nachdem wir den Sturz gesehen haben, haben wir das Schlimmste befürchtet, aber jetzt wissen wir, dass die Situation ernst, aber stabil ist», wurde Renndirektor Czeslaw Lang nach einem Besuch im Krankenhaus in einer Mitteilung der Organisatoren zitiert. «Nachdem ich mit dem Krankenhausdirektor gesprochen habe, bin ich etwas erleichtert.»

Jakobsen befindet sich aufgrund der Schwere seiner Verletzungen im Spital von Kattowitz im künstlichen Koma. Er war am Mittwoch auf der Zielgeraden fürchterlich gestürzt, weil ihn sein Landsmann Dylan Groenewegen in die Absperrgitter gedrängt hatte.