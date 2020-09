Legende: Leerer Strassenrand Tour de France 2020. Keystone

Keine Zuschauer im Zielbereich der 15. Etappe

Die 15. Etappe der Tour de France von Lyon auf den Grand Colombier am Sonntag wird ohne Zuschauer zu Ende gehen. Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen im Département Ain sind beim Schlussanstieg auf den 1501 Meter hohen Gipfel sowie beim vorherigen Anstieg zum Col de la Biche keine Fans zugelassen. Die Behörden wollen durch die Massnahme verhindern, dass es auf den engen Strassen zu den Gipfeln zu grossen Menschenansammlungen kommt, die eine Einhaltung der Hygiene-Richtlinien verunmöglichen würden. Auch am Samstag in Lyon sind im Zielbereich der 14. Etappe keine Zuschauer zugelassen.