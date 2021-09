Legende: Konnte bei der Tour de Suisse der Frauen einen Etappensieg feiern Elise Chabbey. Keystone/Archiv

Frauenrennen bei der Tour de Romandie

Nach der Tour de Suisse in diesem Jahr lanciert mit der Tour de Romandie 2022 auch der zweite Schweizer World-Tour-Anlass ein Rennen für die Frauen. Der Rad-Weltverband UCI habe das Vorhaben am Rand der WM bestätigt, vermeldeten die Organisatoren. Das Rennen – Details dazu sind noch nicht bekannt – soll gar World-Tour-Status haben. Damit erfährt der Frauen-Radsport in der Schweiz eine weitere Aufwertung und es bietet sich Marlen Reusser und Co. eine weitere Gelegenheit, sich vor Heimpublikum zu präsentieren. Die UCI ist seit einigen Jahren bestrebt, im Rahmen der Gleichstellung möglichst viele Veranstaltungen auf höchster Ebene für Männer und Frauen zu realisieren. Im Juni hatte erstmals seit 2001 wieder eine Tour de Suisse der Frauen stattgefunden.