Legende: Hat eine neue Equipe gefunden Silvan Dillier. Freshfocus

Neues Team für Dillier

Der Schweizer Radprofi Silvan Dillier hat ein neues Team gefunden. Laut der Zeitung Het Nieuwsblad fährt der Aargauer in der nächsten Saison für Alpecin-Fenix um Superstar Mathieu van der Poel. Die belgische Equipe hatte sich in der abgelaufenen Saison mit dem Gewinn der Gesamtwertung in der Europe Tour automatisch das Startrecht für alle Rennen der World Tour einschliesslich der dreiwöchigen Rundfahrten und den fünf Monumenten gesichert. Dilliers Vertrag mit der französischen Formation AG2R La Mondiale läuft nach drei Saisons zum Ende dieses Jahres aus.