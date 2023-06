Legende: Remco Evenepoel. Keystone/Marco Alpozzi/LaPresse via AP

Evenepoel gibt Comeback an Tour de Suisse

Das Teilnehmerfeld der 86. Tour de Suisse erhält prominenten Zuwachs. Gut eine Woche vor dem Start gab Strassen-Weltmeister Remco Evenepoel seine Teilnahme bekannt. Der 23-jährige Belgier musste Mitte Mai nach einem positiven Covid-19-Test als Leader im Gesamtklassement aus dem Giro d'Italia aussteigen. Nun hat er sein weiteres Rennprogramm fixiert und dabei die Schweiz als Ort für sein Comeback ausgewählt. Auch Wout van Aert (BEL) und Thomas Pidcock (GBR) sind an der Schweizer Landesrundfahrt dabei. Im letzten Jahr gewann Evenepoel in Vaduz das Schlusszeitfahren. Nach der Tour de Suisse und der Teilnahme an den nationalen Meisterschaften in Belgien gilt sein Fokus der Vorbereitung auf die WM in Glasgow von Anfang August, wo er sein Regenbogentrikot verteidigen will. Die Idee, an der Tour de France teilzunehmen, hat der letztjährige Vuelta-Sieger nach seinem Giro-Out schnell wieder verworfen.

