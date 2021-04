Legende: Kann er in Italien starten? Vincenzo Nibali. Keystone

Nibali verletzt sich im Tessin

Vincenzo Nibali droht den Giro d'Italia zu verpassen. Der zweifache Sieger der Italien-Rundfahrt verletzte sich bei einem Sturz in seiner Wahlheimat im Tessin am rechten Handgelenk. Abklärungen im Spital in Lugano ergaben beim 36-jährigen Italiener ein gebrochenes Handgelenk. Nibali wird gemäss Mitteilung seines Teams Trek-Segafredo am Donnerstag operiert. Erst nach der Operation könne über die voraussichtliche Ausfallzeit des Routiniers spekuliert und ein Reha-Plan erstellt werden. Ursprünglich wollte Nibali kommende Woche die Tour of the Alps und anschliessend den Giro (8. bis 30. Mai) fahren.