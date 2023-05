Legende: Sieger in Ungarn Marc Hirschi. Freshfocus/Etienne Garnier

Triumphfahrt für Hirschi am Sonntag

Marc Hirschi heisst der Sieger der Ungarn-Rundfahrt. Der Berner musste am Sonntag nicht mehr um den Gesamtsieg fürchten, da die Etappe aufgrund des Wetters und der rutschigen Strecke neutralisiert wurde. Die Teilnehmer der zur zweitklassigen UCI ProSeries zählenden Rundfahrt absolvierten am Sonntag einen Parcours mit Start und Ziel in Budapest, ohne einen Etappensieger zu küren. Neben Hirschi, der am Freitag die Führung im Overall-Klassement übernommen hatte, steht auch Yannis Voisard als Dritter auf dem Podest. Der 24-jährige Romand vom Tudor-Team hatte sich diese Position mit dem Etappensieg am Samstag erarbeitet.