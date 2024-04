Legende: Verletzte sich im Brustbereich Lennard Kämna. IMAGO/Sirotti

Kämna kann Intensivstation verlassen

Das Team Bora-Hansgrohe hat per Communiqué erstmals Details zu den Verletzungen von Lennard Kämna bekanntgegeben. Beim Deutschen wurde demnach bei einem Trainingsunfall auf Teneriffa insbesondere der Brustbereich arg in Mitleidenschaft gezogen. Er erlitt ein schweres Thorax-Trauma mit Rippenbrüchen und Lungenquetschung. Der 27-Jährige konnte am Wochenende die Intensivstation verlassen und wurde in die normale Station des Spitals auf Teneriffa verlegt. Kämna war am Mittwoch mit seiner Trainingsgruppe unterwegs gewesen, als ein entgegenkommendes, nach links abbiegendes Auto mit ihm kollidierte.