Legende: Neuer Leader der Benelux-Rundfahrt Stefan Küng. (Archiv-Bild) Keystone

Benelux-Rundfahrt: Küng folgt auf Bissegger

Stefan Bissegger verlor nach drei Tagen das Leadertrikot der Benelux-Rundfahrt, neuer Gesamtführender nach der 5. Etappe ist sein Landsmann Stefan Küng. In einem kleineren Anstieg rund 10 km vor dem Ziel in Bilzen musste Bissegger, der überlegene Sieger des Zeitfahrens am Dienstag, abreissen lassen. Mit Stefan Küng schwang ein anderer Thurgauer in die Bresche. Der 27-Jährige vom Team Groupama-FDJ, zuvor im Gesamtklassement Vierter, zeigte sich in der Schlussphase aufmerksam und führt neu mit zwei Sekunden Vorsprung vor Luke Durbridge.

Vuelta: 3. Etappensieg für Cort Nielsen - Roglic weiter Leader

Der Däne Magnus Cort Nielsen holte an der Vuelta seinen dritten Etappensieg. Der 28-Jährige setzt sich in der 19. Etappe nach 191,2 Kilometern von Tapia nach Monforte de Lemos im Sprint einer Ausreissergruppe durch. Auf die Gesamtwertung hatte das Rennen keine Auswirkungen. Primoz Roglic führt weiter mit 2:30 Minuten Vorsprung auf den Spanier Enric Mas. Gino Mäder, der einzige Schweizer im Fahrerfeld, erreichte das Ziel der 19. Etappe gemeinsam mit Roglic und Co. und bleibt Achter in der Gesamtwertung.