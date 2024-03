Legende: Länger auf die Zähne beissen macht keinen Sinn Chris Froome muss seine Hand operieren und anschliessend schonen. imago images/ABACAPRESS

Froome muss das Handtuch werfen und unters Messer

2 Etappen lang hatte sich Chris Froome bei der 59. Auflage von Tirreno-Adriatico mit starken Schmerzen in der Hand durchgebissen. Nun beendete er das einwöchige Etappenrennen in Italien vor der Weiterfahrt am Freitag. Es stellte sich heraus, dass der Brite mit einem Kahnbein-Bruch unterwegs war. «Es geht nun nach Hause zu einer Operation», teilte der 38-Jährige auf der sozialen Plattform X mit. Der 4-fache Tour-de-France-Sieger war am Dienstag im Finale der 2. Etappe im hinteren Drittel des Hauptfeldes gestürzt. Es ist Froomes schwerster Sturz seit jenem schicksalhaften Tag Mitte Juni 2019: Bei der Streckenbesichtigung zum Einzelzeitfahren des Critérium du Dauphiné wurde der damalige Captain des Teams Sky von einer Windböe erfasst und gegen eine Hauswand geschleudert. Froome brach sich den Oberschenkel, die Hüfte, den Ellenbogen und mehrere Rippen. Erst nach 3 Wochen konnte er damals das Krankenhaus verlassen.