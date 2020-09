Legende: Wäre beim Zeitfahren als Topfavorit an den Start gegangen Stefan Küng. Keystone

Zeitfahren der Benelux-Rundfahrt kurzfristig abgesagt

Verschärfte Massnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Teilen der Niederlande führen zu einer Beeinträchtigung des Radsport-Kalenders. Das Zeitfahren der Benelux-Rundfahrt vom Mittwoch in Vlissingen musste kurzfristig abgesagt werden. Die lokalen niederländischen Behörden erlauben auch keine Etappen am Donnerstag (von Philippine nach Aalter) und am Freitag (von Riemst nach Sittard-Geleen). Für diese beiden Teilstücke suchen die Organisatoren in Belgien und Luxemburg, den anderen beiden Austragungsländern der Rundfahrt, nach Alternativen. Für die Etappe vom Mittwoch streuten sie kurzfristig einen ungeplanten Ruhetag ein.