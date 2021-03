Dillier nach Sturz verletzt

Der Schweizer Radprofi Silvan Dillier fällt einmal mehr mit einem Bruch des Schlüsselbeins für eine unbestimmte Zeit aus. Der Aargauer, der neu für das Team Alpecin-Fenix fährt, stürzte am Sonntag beim belgischen Eintagesrennen Kuurne-Brüssel-Kuurne. Der 30-Jährige, der noch am Samstag mit dem 14. Rang beim Klassiker Omloop Het Nieuwsblad überzeugt hatte, wurde in einem lokalen Spital bereits operiert. Dillier brach sich bereits im Mai 2019 im Trainingslager und im letzten Oktober im Rennen Drei Tage Brügge – De Panne das jeweils linke Schlüsselbein. Nun zog er sich die Verletzung auf der rechten Seite zu.