Legende: Setzt auf den Giro d'Italia Thibaut Pinot. Keystone

Pinot zieht Giro der Tour vor

Die französische Tour-de-France-Hoffnung Thibaut Pinot will in diesem Jahr auf einen Start beim wichtigsten Radrennen der Welt verzichten. Dies bekräftigte der 30-Jährige bei der Online-Teampräsentation seines Rennstalls Groupama-FDJ. Er wolle 2021 stattdessen den Giro d'Italia in Angriff nehmen. In den letzten Jahren galt Pinot als grosse Hoffnung der Franzosen bei der Tour. 2019 musste er in aussichtsreicher Position wegen einer Muskelverletzung aussteigen, ein Jahr später kam er wegen Rückenschmerzen nach einem frühen Sturz nicht über Rang 29 hinaus.