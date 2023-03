Pogacar gewinnt 7. Etappe von Paris – Nizza

Tadej Pogacar hat dem Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard den nächsten Dämpfer verpasst und steht vor dem Gesamtsieg bei Paris – Nizza. Der Slowene gewann am Samstag auch die 7. Etappe über 142,9 Kilometer mit Ziel auf dem Col de la Couillole und baute seinen Vorsprung weiter aus. Pogacar siegte vor dem Franzosen David Gaudu, dahinter folgte sein grosser dänischer Rivale Vingegaard. Pogacar liegt damit in der Gesamtwertung nun zwölf Sekunden vor Gaudu und fast eine Minute vor Vingegaard. Gino Mäder erreichte das Ziel als Sechster und verteidigte damit seinen 5. Platz in der Gesamtwertung. Sein Rückstand auf Pogacar betrug auf dem Col de la Couillole 28 Sekunden, im Gesamtklassement liegt er 1:59 Minuten hinter dem Slowenen. Am Sonntag endet die Rundfahrt mit der 8. und letzten Etappe rund um Nizza.