Legende: Führt noch mit 10 Sekunden Vorsprung Marlen Reusser. Freshfocus/Archiv

Reusser führt Simac Tour weiter an

Marlen Reusser hat auf der 3. Etappe der Simac Tour in den Niederlanden ihr am Donnerstag erobertes Leadertrikot erfolgreich verteidigt. Am Tag nach dem überlegenen Sieg im Zeitfahren – dem ersten auf Stufe World Tour – erreichte die Olympia-Silbermedaillengewinnerin das Ziel in Weert als 19. mit dem Feld. Auf die niederländische Tagessiegerin Lonneke Uneken verlor die Bernerin (Alé BTC Ljubljana) 29 Sekunden. In der knapp 126 km langen Etappe kam es gut 4 km vor dem Ziel zu einem heftigen Massensturz. Im Gesamtklassement führt Reusser vor den letzten beiden Etappen neu mit noch zehn Sekunden Vorsprung vor der Einheimischen Chantal van den Broek-Blaak.