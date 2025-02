Legende: Erfreut sich einer guten Frühform Marlen Reusser. Getty Images/Szymon Gruchalski

Reusser nur von Vollering geschlagen

Marlen Reusser zeigt sich nach ihrem Comeback weiter in beneidenswerter Form. Die Bernerin wurde in der 1. Etappe der Valencia-Rundfahrt Zweite. Nach ihrem Seuchenjahr mit dem Verpassen der Olympischen Spiele und der Heim-WM aufgrund schwerer gesundheitlichen Probleme ist Marlen Reusser bereits wieder die Alte. Ende Januar war ihr beim zweiten Renneinsatz für ihr neues Team Movistar bereits der erste Sieg geglückt. Nun fuhr die mehrfache WM-Medaillengewinnerin erneut aufs Podest. In der 1. Etappe der Valencia-Rundfahrt musste sich Reusser einzig ihrer früheren Teamkollegin Demi Vollering geschlagen geben. Die Niederländerin erreichte das Ziel nach 112 km in Gandia 30 Sekunden vor Reusser und ihrer Landsfrau Anna van der Breggen solo. 2024 gewann Reusser die stark besetzte Valencia-Rundfahrt.