Legende: Genoss das Bad in der Menge Primoz Roglic. Keystone/EPA/Quique Garcia

Evenepoel in Schach gehalten: Roglic triumphiert in Barcelona

Primoz Roglic hat zum ersten Mal in seiner Karriere die Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Auf der finalen Etappe mit Start und Ziel in Barcelona hielt der 33-Jährige vom Team Jumbo-Visma Weltmeister Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) in Schach. Der Belgier, der knapp 30 km vor dem Ziel angegriffen hatte, kam zusammen mit Roglic in der katalanischen Hauptstadt an und sicherte sich im Sprint immerhin den Etappensieg. In der Endabrechnung fehlten ihm aber 6 Sekunden auf den Slowenen. Roglic hatte vor zwei Wochen bereits beim Tirreno-Adriatico triumphiert. Das beste Ergebnis eines Schweizers in der bergigen Rennwoche ging auf das Konto von Gino Mäder. Der Berner büsste als 46. insgesamt 32 Minuten ein.