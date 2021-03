Legende: Beenden die Rundfahrt nicht in Nizza Die Teilnehmer von Paris-Nizza. imago images

Behörden verbieten Ankunft in Nizza

Die derzeit laufende Rundfahrt Paris - Nizza wird für die letzten beiden Etappen am Samstag und Sonntag umplanen müssen. Die Behörden untersagen dem Rennen eine Ankunft in Nizza. Die Behörde des Departements Alpes-Maritimes, in dem Nizza liegt, hat die Durchführung des Rennens auf ihrem Territorium verboten. Wegen steigender Corona-Zahlen riegelt die Präfektur die Küstenstädte am Wochenende wieder ab. Zum Sportlichen: Die 5. Etappe über 200 km ging an Sam Bennett. Der Ire setzte sich im Sprint gegen Nacer Bouhanni (FRA) und Pascal Ackermann (GER) durch. Im Gesamtklassement gab es keine Verschiebungen. Es führt weiterhin der Slowene Primoz Roglic, 31 Sekunden vor Maximilian Schachmann (GER).