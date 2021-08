Legende: Zog sich diverse Brüche zu Johan Jacobs. Keystone

Jacobs fällt länger aus

Dem Schweizer Radprofi Johan Jacobs droht eine längere Rennpause. Untersuchungen in einem Spital in Almeria ergaben, dass der 24-jährige Zürcher bei einem Sturz am Sonntag in der 9. Etappe der Spanien-Rundfahrt einen Bruch des rechten Schulterblatts, eine gebrochene Rippe und eine kollabierte Lunge erlitten hat. Dies gab sein Team Movistar auf Twitter bekannt. Jacobs bestritt an der Vuelta seine erste Grand Tour.