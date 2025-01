Per E-Mail teilen

Legende: Im Vorjahr noch Teilnehmer der Tour Tom Pidcock, hier beim Auftakt der Tour de France in Florenz. Keystone/AP Photo/Daniel Cole

Die Tour in diesem Jahr ohne Pidcock

Tom Pidcock wird nicht an der diesjährigen Tour de France teilnehmen. Der Brite, der auf diese Saison hin von den Ineos Grenadiers zum Schweizer Team Q36.5 gewechselt war, will sich auf Eintagesrennen konzentrieren. Für eine Teilnahme an der wichtigsten Rundfahrt des Jahres ist Q36.5 ohnehin auf eine Wildcard angewiesen. «Ich bin froh, ein Jahr Pause von der Tour zu haben und 2026 mit frischer Energie zurückzukehren», liess sich der 25-jährige Pidcock, der 2022 eine Etappe der «Grande Boucle» für sich entscheiden konnte, zitieren.