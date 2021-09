Tour Down Under fällt auch 2022 aus

Legende: Bleibt vorerst der letzte Sieger der Tour Down Under Der Australier Richie Porte. imago images

Wieder kein World-Tour-Auftakt in Australien

Der Auftakt in die World-Tour-Saison wird auch im kommenden Jahr nicht in Australien stattfinden. Aufgrund der coronabedingten Reisebeschränkungen wird die für Januar geplante Tour Down Under rund um Adelaide auch 2022 nicht ausgetragen. Das teilte der Veranstalter am Donnerstag mit. Das Rennen war bereits in diesem Jahr gestrichen worden, die bisher letzte Austragung 2020 gewann Richie Porte.