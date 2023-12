Legende: Wechselt in die Schweiz Marco Brenner. IMAGO / Geisser

Brenner zum Team Tudor

Das Schweizer Radsport-Team Tudor hat das deutsche Talent Marco Brenner verpflichtet. Wie der Weltverband UCI durch die Kaderlisten bekannt gab, schliesst sich der 21-Jährige dem Schweizer Rennstall von Ex-Profi Fabian Cancellara an. In den vergangenen drei Jahren stand Brenner beim World-Tour-Team DSM unter Vertrag und überzeugte dort vor allem bei der Vuelta 2022 mit starken Leistungen. Am Ende der abgelaufenen Saisons überwarf sich Brenner mit der Teamleitung und wurde kurzfristig aus dem Aufgebot für die Spanien-Rundfahrt gestrichen.