Legende: Jubelt beim Zieleinlauf Der Niederländer Mathieu van der Poel. imago images/Belga

Van der Poel triumphiert zum 5. Mal

Der Niederländer Mathieu van der Poel sicherte sich vor Heimpublikum im Duell mit seinem Dauerrivalen Wout van Aert zum 5. Mal den WM-Titel im Radquer. Der 27-Jährige entschied in Hoogerheide den Sprint gegen den dreifachen Titelträger aus Belgien zu seinen Gunsten; mit 12 Sekunden Rückstand auf die beiden Ausnahmekönner sicherte sich Eli Iserbyt (BEL) die Bronzemedaille. Die Schweizer präsentierten sich als starkes Kollektiv. Teamleader Kevin Kuhn und Landesmeister Timon Rüegg reihten sich auf den Rängen 12 und 13 ein, Loris Rouiller beeindruckte an seiner ersten Elite-WM auf dem 18. Rang. Kuhn, an der EM im November 5. geworden, vermochte damit nicht ganz an die zuletzt starken Auftritte anzuknüpfen. Der Zürcher Oberländer kämpft sich seit ein paar Tagen mit Magenbeschwerden herum. Bei den Frauen gewann die erst 20-jährige Niederländerin Fem van Empel, die Bernerin Zina Barhoumi beendete das Rennen auf dem 22. Rang.