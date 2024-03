Legende: Setzte sich vor den Gesamtklassements-Favoriten durch Alexander Wlassow. imago images/Belga/Jasper Jacobs

Paris-Nizza: Wlassow gewinnt Bergankunft

Alexander Wlassow (Bora-hansgrohe) hat die 7. Etappe von Paris – Nizza mit der Bergankunft auf dem Gipfel des Madone d'Utelle gewonnen. Der Russe setzte sich auf dem auf 104 km verkürzten Teilstück 8 Sekunden vor Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) und Primoz Roglic (Bora-hansgrohe) durch. Führender im Gesamtklassement ist auch nach der Königsetappe Brandon McNulty (7.). Die eigentlichen Top-Favoriten Evenepoel (+0:36) und Roglic (+1:21) liegen auf den Rängen 4 und 6. Auffälligster Fahrer des Tages war Johan Jacobs (Movistar). Der 27-jährige Zürcher war Teil einer dreiköpfigen Fluchtgruppe und wurde erst zu Beginn des Schlussanstiegs als Letzter des Trios eingeholt.

Tirreno-Adriatico: Vingegaard vor Gesamtsieg

Jonas Vingegaard steht nach einer Machtdemonstration auf der Königsetappe vor dem Gesamtsieg beim Tirreno-Adriatico. Der Däne (Visma-Lease a Bike) setzte am Samstag am steilen Schlussanstieg der 6. Etappe die entscheidende Attacke und feierte seinen zweiten Solo-Sieg in Folge. Vingegaard geht mit einem Vorsprung von 1:24 Minuten auf Verfolger Juan Ayuso (UAE Team Emirates) in die letzte Etappe.