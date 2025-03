Legende: Zeigte sich in guter Verfassung Der Schweizer Bahn-Vierer der Frauen. imago images/frontalvision.com

Frauen-Vierer unterbietet Landesrekord

Das Schweizer Bahn-Nationalteam unterbot am Nations-Cup-Event in Konya in der Türkei den im Februar an den Europameisterschaften in Zolder (BEL) aufgestellten Landesrekord in der Mannschaftsverfolgung (4:20,211 Minuten) der Frauen-Vierer gleich zweimal. In der Qualifikation benötigten Michelle Andres, Fabienne Buri, Annika Liehner und Aline Seitz für die 4000 Meter 4:18,317 Minuten, in der Hauptrunde wurde das Quartett gar in 4:17,798 gestoppt. Die Darbietung bescherte dem Ensemble den siebten Platz. Ebenfalls in sehr guter Verfassung präsentierte sich der Männer-Vierer. Noah Bögli, Luca Bühlmann, Mats Poot und Alex Vogel absolvierten die Qualifikation in 3:49,460 Minuten; schneller war die Schweiz in der Mannschaftsverfolgung einzig an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio gewesen. In der Hauptrunde reihte sich das Team in 3:49,533 auf Platz 5 ein.