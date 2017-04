«Nicht verrückt»: Cancellara radelt in Flandern

Der dreifache Flandern-Sieger Fabian Cancellara startet auch dieses Jahr bei der «Ronde van Vlaanderen». Allerdings beim Volksrennen am Samstag.

«Ich bin nicht verrückt. Habe gestern Abend beschlossen, auf der kleinen Strecke der Flandern-Rundfahrt zu fahren, mit 16'000 Leuten», twitterte Cancellara am Samstagmorgen.

Zusatzinhalt überspringen TV-Hinweis Das Profi-Rennen vom Sonntag können Sie ab 14:00 Uhr auf SRF zwei oder im Livestream (SportApp, srf.ch/sport) mitverfolgen.

Das Volksrennen findet am Samstag statt, einen Tag vor jenem der Profis. Es werden Längen von 75, 130, 180 und 230 Kilometern angeboten. Alle Routen beinhalten die Anstiege am Oude Kwaremont, am Paterberg und an de Muur van Geraardsbergen.

Der in Belgien ungeheuer populäre Cancellara, Flandern-Sieger 2010, 2013 und 2014, hat bereits in seiner Aktivkarriere des Öfteren an Volksrennen teilgenommen, etwa an der Berner Rundfahrt. Zuletzt war er auch an den «Strade Bianche» mit den Hobbyfahrern am Start.

I am not crazy.... just decided yesterday evening to start the small route of @RondeVlaanderen with 16000 people pic.twitter.com/4fRtenaCKo — Fabian cancellara (@f_cancellara) 1. April 2017