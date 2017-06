Premieren-Sieg für Warbasse – Maillot jaune wandert weiter

Reichenbach gab auf

Der Walliser Sébastien Reichenbach trat wegen einer Magen-Darm-Grippe nicht mehr zur 4. Etappe der Tour de Suisse an. Der 28-Jährige war in der Nacht auf den Montag erkrankt und musste ausgerechnet vor dem ersten Teilstück auf seinem bevorzugten Terrain in den Alpen ausserplanmässig früh aufgeben.