Quintana gewinnt Tirreno-Adriatico – Küng muss passen

Nairo Quintana hat zum zweiten Mal nach 2015 das Etappenrennen Tirreno-Adriatico in Italien gewonnen. Stefan Küng musste krankheitshalber aufgeben.

Auch im abschliessenden Einzelzeitfahren über 10,5 Kilometer in San Benedetto del Tronto behauptete Nairo Quintana die Führung. Der Kolumbianer liess sich das Leadertrikot, das er am Samstag auf dem Terminillo geholt hatte, nicht mehr abnehmen. Der Movistar-Kapitän gewann in der Endabrechnung mit 25 Sekunden vor dem Australier Rohan Dennis.

Küng nicht mehr dabei

Stefan Küng konnte krankheitsbedingt nicht zum abschliessenden Einzelzeitfahren antreten. «Es ist frustrierend, vor allem weil ich mich die ganze Woche bis gestern (Montag, die Red.) wirklich gut fühlte», sagte der Ostschweizer via Twitter.

Küng, der mit seinem Team BMC das Mannschaftszeitfahren zum Auftakt gewonnen hatte, strebte bei der Prüfung gegen die Uhr eine Spitzenklassierung an.