Steve Morabito bleibt ein weiteres Jahr beim französischen Team. Und: Lambie verbessert Weltrekord in der Einzelverfolgung.

Schweizer Meister Steve Morabito hat seinen Vertrag mit Groupama-FDJ um ein Jahr verlängert. Der 35-jährige Walliser fährt seit 2015 für die französische Equipe, bei welcher mit Stefan Küng, Sébastien Reichenbach und Kilian Frankiny drei weitere Schweizer unter Vertrag stehen.

Ashton Lambie hat bei den panamerikanischen Meisterschaften in Mexiko neuen Weltrekord in der 4000-Meter-Einzelverfolgung aufgestellt. Mit einer Zeit von 4:07,250 Minuten verbesserte der WM-Siebte von 2018 die 8 Jahre alte Bestmarke des Australiers Jack Bobridge gleich um mehr als 3 Sekunden. Begünstigt wurde die Rekordfahrt durch die Höhenlage der Radrennbahn in Aguascalientes von über 2000 m ü.M.