Die 18-jährige Muriel Furrer befindet sich nach einem schweren Sturz an der Heim-WM in einem sehr kritischen Zustand.

Wie die UCI, das WM-OK und Swiss Cycling in einer gemeinsamen Medienmitteilung informieren, erlitt Muriel Furrer beim Sturz auf dem «City Circuit» in Zürich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Der Sturz ereignete sich in einem Waldstück, die Ursache ist noch nicht bekannt.

Die Schweizer U19-Fahrerin wurde mit dem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Aktuell befindet sich die 18-jährige Zürcherin «in einem sehr kritischen Zustand».

Legende: Keystone/Maxime Schmid

Aufstrebendes Talent

Furrer gilt als aufstrebendes Talent im Schweizer Radsport. Im Juni wurde sie an den Schweizer Meisterschaften bei den Juniorinnen jeweils Zweite im Strassenrennen und Zeitfahren. Ihre Stärken spielt sie auch im Mountainbike und Radquer aus.

Im Mai war sie an der Mountainbike-EM in Rumänien Teil jener Equipe, die im Team-Wettkampf Bronze gewann. Sie ist wohnhaft in Egg, unweit von Uster, wo am Donnerstag der Start zum Strassenrennen der Juniorinnen erfolgte. Sie besucht die United School of Sports in Zürich und absolviert dort eine KV-Ausbildung.