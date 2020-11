Die Routiniers Claudio Imhof und Tristan Marguet führen die Schweizer Mannschaft in Bulgarien an. Imhof ist in der Einzelverfolgung eine Topleistung zuzutrauen. Dagegen strebt Marguet im Madison mit Lukas Rüegg eine Spitzenklassierung an. In der Vierer-Konkurrenz gelangt mit Dominik Bieler ein 19-jähriges Talent zum Einsatz, das im Hinblick auf Olympia 2024 aufgebaut werden soll.

Bei den Frauen ruhen die Hoffnungen auf Aline Seitz. Die endschnelle Aargauerin dürfte im Scratch die besten Aussichten besitzen.