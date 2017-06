Schlagen Küng oder Albasini doch noch zu?

Heute, 9:36 Uhr

Die Schweizer warten auch nach 7 Tagen noch immer auf einen Etappensieg an der eigenen Landesrundfahrt. Es bleiben 2 Teilstücke am finalen Wochenende in Schaffhausen, um diesen Makel zu korrigieren.

Bild in Lightbox öffnen. 2009 schlugen Fabian Cancellara (2) und Michael Albasini an der Tour de Suisse gleich 3 Mal zu. Doch mittlerweile sind Etappensiege der Einheimischen an der TdS keine Selbstverständlichkeit mehr. Letztmals konnte am 11. Juni 2016 gejubelt werden, davor waren die Vertreter von Swiss Cycling bei zwei Austragungen leer ausgegangen. Die Schweizer TdS-Etappensiege seit 2010 Jahr

Sieger

Etappe 2016 Fabian Cancellara

Prolog in Baar

2013 Grégory Rast

6. Etappe

Leuggern–Meilen

2012 Michael Albasini

8. Etappe

Bischofszell–Arosa

2011 Fabian Cancellara Prolog in Lugano

2011 Fabian Cancellara Zeitfahren in Schaffhausen

2010 Fabian Cancellara Prolog in Lugano Dieses Jahr waren bislang zwei 2. Plätze das höchste aller Gefühle. Beim Zeitfahren zum Auftakt fehlten Stefan Küng 8 Sekunden auf die Bestzeit von Rohan Dennis (Aus) – immerhin durfte der Thurgauer für einen Tag das Leadertrikot ausfahren. Michael Albasini fuhr bei sämtlichen 3 Flachetappen in die Top 5, am Mittwoch preschte er sogar bis auf Rang 2 vor. Viele Konkurrenten von Küng sind schon out Immerhin: Am Samstag und Sonntag bestehen realistische Chancen, um Verpasstes nachzuholen. Beim Rundkurs in Schaffhausen über 100 km, der 12 Mal zu absolvieren ist, dürfte Michael Albasini erneut versuchen, seinen 4. Etappensieg im Rahmen der Landesrundfahrt einzufahren.

erneut versuchen, seinen 4. Etappensieg im Rahmen der Landesrundfahrt einzufahren. Am Sonntag im Einzelzeitfahren über 28,6 km ruhen die Hoffnungen wiederum auf Stefan Küng. Der Ostschweizer tritt in der Prüfung gegen die Uhr als einer der Sieganwärter an. Mit dem Niederländer Tom Dumoulin, dem Spanier Jonathan Castroviejo oder dem Österreicher Matthias Brändle haben mehrere Spezialisten das Rennen aufgegeben. Setzen Sie noch auf einen Schweizer Etappensieg? Optionen Ja Nein Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 16.06.2017 15:50 Uhr Tag 5: Albasini muss sich Sagan geschlagen geben 2:57 min, aus sportaktuell vom 14.6.2017

bud/sda