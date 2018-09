Volleyballerinnen verlieren in Montreux erneut

Die Italienerin Anna Danesi smasht am Schweizer Block vorbei.

Beim Volley Masters verlieren die Schweizerinnen auch ihre 2. Partie.

Auf der 12. Vuelta-Etappe ist Simon Yates überraschend von Jesus Herrada als Leader abgelöst worden.

News gibt es von Rennfahrer Sébastien Buemi.

2. Niederlage im 2. Spiel für die Schweizerinnen beim Volley Masters in Montreux: Nach dem 0:3 gegen Olympiasieger China mussten sich die Gastgeberinnen auch Italien mit 0:3 geschlagen geben. Nach einem 15:25 und einem 18:25 hatte die Schweiz im 3. Satz ihre beste Phase. Das Team von Trainer Timo Lippuner erspielte sich ein 15:11, gab dann aber 6 Punkte in Folge ab. Das letzte Gruppenspiel bestreitet die Schweiz am Freitag gegen die Türkei.

Volleyball: Stand in der Schweizer Gruppe Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Vorrunde. Gruppe A. 3. Spieltag: Schweiz - Italien 0:3 (15:25, 18:25, 22:25). - Rangliste: 1. Italien 3/6 (6:3). 2. Türkei 1/3 (3:0). 3. China 2/3 (3:3). 4. Schweiz 2/0 (0:6). - Italien für die Halbfinals vom Samstag qualifiziert.

Der 28-jährige Jesus Herrada vom französischen Team Cofidis hat auf der 12. Vuelta-Etappe Simon Yates als Leader abgelöst. Der Spanier gehörte auf den 181 km von Mondoñedo nach Faro de Estaca de Bares einer ursprünglich 18 Fahrer grossen Aussreissergruppe an. Das Ziel erreichte Herrada zwar nicht mit den Tagesschnellsten, dafür aber rund 9 Minuten vor dem Feld mit Yates. Herradas Reserve auf Yates beträgt vor den anstehenden 3 Bergetappen etwas mehr als 3 Minuten. Den Tagessieg holte sich im Sprint einer Sechsergruppe Alexandre Geniez.

Sébastien Buemi wird bis Ende Saison 3. Fahrer beim Formel-1-Team Toro Rosso. In der Fabrik in Faenza wurde bereits ein Cockpit für den 29-jährigen Waadtländer angepasst. Buemi bestritt von 2009 bis 2011 insgesamt 55 Grands Prix für den italienischen Rennstall und gewann dabei 29 WM-Punkte. Er würde allerdings nur zum Einsatz kommen, wenn einer der beiden Stammfahrer, Pierre Gasly oder Brendon Hartley, ausfallen würde.

