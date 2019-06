Patrick Schelling

Der Routinier im Team hat den Durchbruch nie ganz geschafft. Den 29-Jährigen sieht der sportliche Leiter Marcello Albasini als ambitioniertester Fahrer des Teams im Kampf um gute Plätze im Gesamtklassement. Schelling weiss, was einen guten Leader ausmacht, schliesslich führt er sein Team Vorarlberg-Santic als Captain.

Gian Friesecke

Der Zürcher Oberländer ist mit 24 Jahren das «Küken» im Nationalteam. In den Profisport ist er eher unerwartet gerutscht. «Es war nie mein Traum, Radprofi zu werden», sagt Friesecke. Auf einem Bauernhof aufgewachsen, war er stets von Tieren umgeben. Besonders die Pferde haben es ihm angetan.

Simon Pellaud

Pellaud und der Radsport, das war Liebe auf den ersten Blick. Doch der Unterwalliser verliebte sich bei einem Aufenthalt in Kolumbien auch in Land und Leute des südamerikanischen Staates. Deshalb kaufte er sich dort ein Haus in der Nähe von Medellin und verbringt die Hälfte des Jahres dort.

Fabian Lienhard

Im heimischen Zürcher Unterland in Steinmaur, einst Hochburg des Radquer, machte Fabian Lienhard seine ersten Schritte in Richtung Profisport – ebenfalls via den Querfeldein-Rennen. Das Ziel des 25-jährigen Zürchers: ein Etappensieg. Den würde er seinem Vater widmen. Erwin Lienhard, selbst 9-facher Teilnehmer der Tour de Suisse, verstarb im Winter.

Claudio Imhof

Der 28-Jährige stammt aus dem 500-Seelen-Dorf Sommeri TG und ist heute noch stark verbunden mit seiner Heimat. Als Radprofi ist Claudio Imhof aber längst zum Weltenbummler geworden und dabei vor allem als Bahnspezialist unterwegs (und mit WM- und EM-Medaillengewinnen erfolgreich). Dank einer Wildcard darf sich der Ostschweizer bei der Tour de Suisse nun auch auf der Strasse präsentieren.

Im Video unten erinnert sich Mutter Margrit Imhof an die sportlichen Anfänge ihres Sohnes und blättert im Familienalbum. Sie tut dies in ihrem eigenen Coiffeursalon, wo Claudio kurz vor der Schweizer Landesrundfahrt zu Gast war.

Marcello Albasini

Im Gegensatz zu seinen Athleten bringt der 62-Jährige jede Menge Erfahrung mit. Der sportliche Leiter des Schweizer Nationalteams an der Tour de Suisse liebäugelt mit einem Exploit seiner Truppe: «Der Supercoup wäre ein Etappensieg, ein Traum ein Top-Ten-Platz im Gesamtklassement.»

Roland Thalmann

Der 25-jährige Luzerner ist in der Form seines Lebens. Thalmann schloss die Tour of the Alps im April auf Rang 9 ab – und damit vor Chris Froome. Der Entlebucher sieht seine Stärken in den Bergen und darf sich dementsprechend auf die bergige Ausgabe der Tour de Suisse freuen.

Tour de Suisse, 15. - 23. Juni 2019