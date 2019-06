Marcello Albasini

Im Gegensatz zu seinen Athleten bringt der 62-Jährige jede Menge Erfahrung mit. Der sportliche Leiter des Schweizer Nationalteams an der Tour de Suisse liebäugelt mit einem Exploit seiner Truppe: «Der Supercoup wäre ein Etappensieg, ein Traum ein Top-Ten-Platz im Gesamtklassement.»

Wie Albasini sein Amt wahrnimmt, welchen Stellenwert das Zwischenmenschliche für ihn hat und wie er auch während dem Rennen mit seinen Fahrern in Verbindung bleibt, sehen Sie unten im Video.

Roland Thalmann

Der 25-jährige Luzerner ist in der Form seines Lebens. Thalmann schloss die Tour of the Alps im April auf Rang 9 ab – und damit vor Chris Froome. Der Entlebucher sieht seine Stärken in den Bergen und darf sich dementsprechend auf die bergige Ausgabe der Tour de Suisse freuen.

Was Thalmanns grösster Traum ist, weshalb er auf Regen hofft und wie ihn Marcello Albasini einschätzt, erfahren Sie unten im Video.

