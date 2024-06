Tour de Suisse, 1. Bergankunft - Vorjahressieger Skjelmose: Gemischte Gefühle und ein klares Ziel

An der Tour de Suisse geht es ab der 4. Etappe am Mittwoch in die Berge. Kletterspezialist und Titelverteidiger Mattias Skjelmose fühlt sich bereit.