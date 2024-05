Vorjahressieger Skjelmose und weitere ehemalige Sieger nehmen an der Tour de Suisse teil. Sorgen bereitet der viele Schnee.

Ehemalige Sieger am Start – Schneesorgen in der Höhe

Legende: Geht bei der Tour de Suisse an den Start Egan Bernal, der Sieger von 2019. imago images/Panoramic International

Eineinhalb Wochen vor Beginn der Tour de Suisse präsentieren die Organisatoren das Starterfeld, das von Vorjahressieger Mattias Skjelmose angeführt wird. Mit Richard Carapaz und Egan Bernal nehmen zwei weitere ehemalige Tour-de-Suisse-Gewinner an der Schweizer Landesrundfahrt teil.

Im Fokus werden ab dem übernächsten Sonntag aber die besten Schweizer Fahrer stehen, angeführt von Marc Hirschi sowie den beiden Zeitfahr-Spezialisten Stefan Bissegger und Stefan Küng.

Fragezeichen bei Alpenpässen

Am letzten Tag steht ein Bergzeitfahren von Aigle nach Villars-sur-Ollon über 15 km an. Mit fast 19'000 Höhenmetern verteilt auf 950 km ist die Rundfahrt auf starke Kletterer zugeschnitten. Ein Fragezeichen besteht wegen des vielen Schnees in höheren Lagen betreffend Überquerung der Pässe.

Auf der Kippe steht vor allem die Königsetappe, die am drittletzten Tag von Locarno über den Nufenenpass nach Blatten-Belalp ins Wallis führt. Die Bergankunft auf dem Gotthardpass zum Ende der 4. Etappe dürfte weniger das Problem sein.